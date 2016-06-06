Кирьяков: «Кто заменит Денисова? Скорее Иванов, чем Глушаков или Нойштедтер»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением, кто сможет заменить травмированного полузащитника сборной России Игоря Денисова. Напомним, хавбек получил повреждение во время товарищеского матча с Сербией (1:1) и не поможет национальной команде на Евро-2016.

– Конечно, очень жаль, что травмировался Денисов, к которому по матчам с Чехией и Сербией было меньше всего претензий.

– Кто его заменит – Глушаков или Нойштедтер?

– Тогда уж скорее Иванов. Глушаков с сербами не впечатлил. Много необоснованных потерь. Получая мяч, действовал слишком нервно. Раза три вообще грубо ошибся, что приводило к опасным контратакам. Перспективы Нойштедтера оценить трудно – с Сербией остался на скамейке, а с Чехией появился во втором тайме на позиции центрального защитника.