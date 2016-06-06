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    Кирьяков: «Кто заменит Денисова? Скорее Иванов, чем Глушаков или Нойштедтер»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением, кто сможет заменить травмированного полузащитника сборной России Игоря Денисова. Напомним, хавбек получил повреждение во время товарищеского матча с Сербией (1:1) и не поможет национальной команде на Евро-2016.

    – Конечно, очень жаль, что травмировался Денисов, к которому по матчам с Чехией и Сербией было меньше всего претензий.

    – Кто его заменит – Глушаков или Нойштедтер?

    – Тогда уж скорее Иванов. Глушаков с сербами не впечатлил. Много необоснованных потерь. Получая мяч, действовал слишком нервно. Раза три вообще грубо ошибся, что приводило к опасным контратакам. Перспективы Нойштедтера оценить трудно – с Сербией остался на скамейке, а с Чехией появился во втором тайме на позиции центрального защитника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 10:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 20:14

      Считаю, что Глушаков перед штрафной не один раз нарушит и как итог...
      Иванов? Там двигаться надо, причем активно и желательно чисто. При всем уважении не вижу его на этой позиции. Потому, видимо, или Ной (не знаю пока, что за фрукт), или Юсуп.

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      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 июня 2016, 14:51

      Иванов в Тереке если бы терялся,то Рамзан Кадыров его бы в Чеченском лесу потерял бы

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:33

      Объективно, Иванов почему-то теряется в сборной. В Тереке бесспорно он хорош, но в сборной он себя чувствует неуверенно...

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