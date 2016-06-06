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    Дель Боске уверен, что Мората способен стать великим нападающим

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высоко оценил игру нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

    «У Мораты есть все качества и способности для того, чтобы выйти на уровень Суареса и Левандовского. Альваро способен стать величайшим футболистом. У него есть все: физическая мощь, голевое чутье, интеллект, он прекрасно владеет обеими ногами и хорошо играет головой.

    Именно поэтому он играет за сборную Испании. Лучшее доказательство моего доверия к нему – вызов в национальную команду на Евро», – сказал Дель Боске.

    Источник: AS

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    06.06.2016 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 июня 2016, 09:36

      да,у Альваро может быть прекрасное будущее

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