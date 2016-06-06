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    Митрович: «У сборной России солидная команда»

    Нападающий сборной Сербии Александр Митрович подвел итоги товарищеского матча с командой России (1:1).

    «Мы играли против солидной команды. Получился жесткий матч, с большим количеством силовых контактов и беготни. Было много шансов, но результат получился для нас неплохим. Соперник позволил мне использовать свой шанс.

    Пропущенный гол получили из-за своих ошибок, но в итоге мы счет сравняли. Это не так уж плохо в матче против команды, которая будет играть на чемпионате Европы», – цитирует Митровича Blic Online.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 июня 2016, 08:15

      Победила дружба...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2016, 07:40

      Польстил.

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