Мостовой: «Россия не готова к Евро-2016»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от подготовки команды к Евро-2016.

«Готовы мы или нет, покажет состояние игроков и сама игра 11 числа. После двух проведенных игр, могу сказать, что мы не готовы к Евро. Другое дело, что у нас осталось 4-5 дней до старта. Понятно, что команда готовится не к этим играм, а к матчу с Англией.

Время есть, но те две товарищеские игры, которые мы провели, не убедили в том, что команда может выступить хорошо», – заявил Мостовой.