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    Фонсека: «Не нужно сравнивать меня с Луческу»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает неуместным сравнение с бывшим наставником «горняков» Мирчей Луческу.

    «Я уважаю «Шахтер» не только как клуб, но и каждого игрока персонально. Я понимаю, что все будут вспоминать о Луческу, но у меня есть маленький плюс. Я пока не понимаю, что местная пресса пишет обо мне, поэтому моим нервам будет спокойнее. Луческу – это Луческу, а Фонсека – это Фонсека. Не нужно сравнивать, нужно сосредоточиться на своей работе. У меня своя философия», – заявил Фонсека в эфире «2+2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июня 2016, 16:50

      Да у вас и фамилии то разные.

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