Широков заявил, что сборная России обыграет Англию

Полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков после товарищеского матча с Сербией (1:1) выразил мнение, что национальная команда добьется успеха в стартовом матче группового этапа Евро-2016. Напомним, в первой встрече россияне встретятся с командой Англии.

«Мы постепенно движемся: поражение, ничья, дальше будет победа. Мое физическое состояние сейчас нормальное, надеюсь, легкость придет», – сказал Широков.