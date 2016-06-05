Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков заявил, что сборная России обыграет Англию

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков после товарищеского матча с Сербией (1:1) выразил мнение, что национальная команда добьется успеха в стартовом матче группового этапа Евро-2016. Напомним, в первой встрече россияне встретятся с командой Англии.

    «Мы постепенно движемся: поражение, ничья, дальше будет победа. Мое физическое состояние сейчас нормальное, надеюсь, легкость придет», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 6 июня 2016, 06:42

      Сербов обыграйте для начала. С дыренью в воротах вам Англичане напихают по сымые неболуйся. С такой игрой на Евро делать нехера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 6 июня 2016, 06:00

      Англичане испугались))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2016, 02:24

      Ой, что-то уже и не верится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2016, 00:15

      Они походу с Семшовым одну что ли дурь раскуривали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 июня 2016, 00:09

      Рома хватит звиздеть,лучше покажи как это на деле обстоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 июня 2016, 23:57

      победа Англии 3-1 минимум!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июня 2016, 23:11

      А я думал 0-0,игра фуфло и досматривать не стал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 июня 2016, 23:04

      третья банка пиваса роме была явно лишней...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 5 июня 2016, 22:47

      все верно, если захотят - победят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 5 июня 2016, 22:44

      Позор за такое заявление! Он что с ума сошел?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11