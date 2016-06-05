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    Бурбас: «Нойштедтер ради сборной Украины был готов на все»

    Журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас рассказал о нашумевшем сюжете про футболиста сборной России Романа Нойштедтера, который был снят перед Евро-2012.

    «Довольно забавно сейчас читать комментарии гражданина Нойштедтера, который еще пару лет назад порывался защищать честь Украины.

    Наша история с Романом завязалась со знакомства с его отцом. Петр Нойштедтер радушно принимал дорогих ему гостей из Украины, с ностальгией вспоминал днепропетровский этап жизни, рассказывал об амбициях сына. Но уже тогда семья казахстанских эмигрантов понимала, что путь в сборную Германии своими габаритами надолго закрыл Швайнштайгер. А потому, когда о корнях Нойштедтера вспомнили в Украине, это выглядело уж очень привлекательно. Особенно перед таким мега-турниром, как Евро-2012.

    Роман, тогда еще игрок Гладбаха, – это была смесь вежливости и добродушия. Ради сборной Украины и гимн читал, и гопак едва не танцевал – на все был готов. Кроме одного – лишиться паспорта ЕС. А по закону только так он мог приглашаться в сборную Украины.

    В нашей федерации тогда все хотели провернуть без лишнего шума и пыли. Тот же немецкий паспорт ведь никогда не мешал играть за сборную Воронину.

    Но Нойштедтера-младшего погубила неосторожность в общении со СМИ. В одном из интервью он сказал, что за Украину играть хочет, но от немецкого гражданства не откажется. Это был конец.

    В Украине оценили все риски и решили, что талант Нойштедтера не настолько уж огромный, чтобы нарушать законодательство. Дело заглохло.

    Кстати, удивляют заявления Романа, что из Киева на него никто не выходил. Да, прямого общения с Блохиным не было. Но знаю, что дело Нойштедтера вел Андрей Баль. Жаль только, что Роман забыл об этом светлом человеке», – приводит слова Бурбаса tribuna.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 20:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 июня 2016, 19:45

      концовка видоса, конечно, убила))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 июня 2016, 21:51

      Тоже на все готовы были. Одесса, Boeng...

      4
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      Рейтинг: +25

      Старая сеньора 5 июня 2016, 21:33

      как футболист ноль, как человек просто дырявый.

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca 5 июня 2016, 21:27

      Ну хоть выбор человеческий.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 июня 2016, 20:35

      Роману где тепло там и Родина!!

      -1
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