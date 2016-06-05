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    Нигматуллин: «Черчесов – такой тренер, каким и должен быть наставник-победитель»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что российский тренер Станислав Черчесов идеально подошел бы «Рубину». Напомним, ранее казанскую команду возглавил испанский специалист Хави Грасия.

    – А кого, на ваш взгляд, из российских специалистов «Рубин» проглядел сейчас, остановившись на Грасии.

    – Да тот же Станислав Черчесов, который успел одержать победу в чемпионате Польши вместе местной «Легией». Он сейчас свободен, и это однозначно выигрышная кандидатура для любой российской команды. Тренер одновременно и авторитетный и авторитарный, недешевый, но на самом деле такой, каким и должен быть наставник-победитель. И я бы лишний раз порадовался за «Рубин», если бы ему удалось убедить Станислава Саламовича приехать в Казань. Правда, я не знаю его планов, слышал только, что у него есть определенные виды на чемпионат Германии.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.06.2016 20:02
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