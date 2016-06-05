Симонян: «Спартак» проигрывает ЦСКА в селекции»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сравнил работу селекций «Спартака» и ЦСКА, отдав предпочтение армейскому клубу.

«Возможный уход Промеса из «Спартака» – новость для меня. Было бы очень жаль, если бы он покинул «Спартак», так как он забивает и является одной из ключевых фигур клуба.

Почему-то в ЦСКА такие изменения не происходят. Могу определенно сказать, что мы проигрываем ЦСКА в селекции. За малым исключением более точечная селекция проводится у армейцев», – сказал Симонян.