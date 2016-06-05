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    Дворкович: «Локомотив» обязан бороться за медали и выступать в еврокубках

    Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил, что результаты «Локомотива» должны быть выше при нынешней поддержке владельцев и спонсоров клуба. Он подчеркнул, что железнодорожники должны регулярно принимать участие в еврокубках. Напомним, красно-зеленые завершили минувший чемпионат России на шестом месте, оставшись позади еврокубковой зоны.

    «Оценку даст совет директоров. В любом случае при такой поддержке со стороны владельцев команды и спонсоров нужно занимать более высокие места, выходить в еврокубки. Но главное для меня то, что зрители не ходят на трибуны, это худшее для «Локомотива». На это прежде всего нужно обратить внимание», – сказал Дворкович.

    Источник: ТАСС

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    05.06.2016 18:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июня 2016, 14:20

      убрать смородскую с зятем, провести нормальную трансферную кампанию- приобретать не балласт скамеечный а настоящих забивных игроков. И своим молодым доверять больше.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 июня 2016, 10:16

      и когда уже наступят такие времена....?

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 6 июня 2016, 10:03

      Усилить состав и главное убрать смородскую.......

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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 6 июня 2016, 08:54

      ну естественно, зачем ходить и смотреть как 11 человек мучаются на поле, плюс каждый год сливать 2 часть сезона всем подряд

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 июня 2016, 07:15

      А вы что-нибудь сделали для этого?!...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2016, 19:40

      Так надо усиливать состав !

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