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    Клубы РФПЛ и ФНЛ больше не будут платить налог на легионеров

    Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов заявил, что начиная со следующего сезона будет отменен налог на легионеров в РФПЛ и ФНЛ.

    «Налога со следующего сезона не будет. На последнем исполкоме, который был неделю назад, выплаты за легионеров убрали из регламентов РФПЛ и ФНЛ, после чего их утвердили.

    Все семь миллионов рублей, которые были собраны за легионеров, пошли на пользу российскому футболу. На них мы приобрели учебно-методические материалы для 10500 специалистов, открыли рабочие места для детских тренеров в 80-ти регионах страны, обучили 1200 тренеров категории С и купили формы для 40 детско-юношеских сборных», – сообщил Ибрагимов.

    Налог на иностранных футболистов был введен в 2015-м году. Согласно ему, РФС обязал клубы Премьер-лиги вносить за каждого легионера 300 тысяч рублей, клубы ФНЛ – 150 тысяч.

    Источник: ТАСС

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    05.06.2016 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 июня 2016, 22:40

      А еще купили лексус)))

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