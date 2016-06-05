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    «Уфа» сделал «Эйндховену» официальное предложение по Канепелу

    Агент Стейн Фрэнсис, представляющий интересы форварда «Эйндховена» Йинти Канепела, сообщил. что «Уфа» обратилась к голландскому клубу с официальным предложением о приобретении 19-летнего бельгийца.

    «От «Уфы» пришло официальное предложение «Эйндховену» на предмет трансфера Канепела. Интерес к нему кроме «Уфы» также проявляют еще несколько клубов.

    В настоящее время мы находимся в ожидании официального ответа от голландского клуба», – сказал Фрэнсис.

    В минувшем сезоне Канепел записал в свой актив 15 голов в 31-м матче второй лиги Голландии.

    Источник: ТАСС

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    05.06.2016 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 5 июня 2016, 16:44

      "Уфа" сделал? Ясно-понятно.

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