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    Физиотерапевт сборной России: «Шатов может сравниться с Бэйлом»

    Физиотерапевт сборной России Феликс Ледесма, совмещающий работу в «Реале», рассказал об особенностях своей деятельности и сравнил полузащитника «Зенита» Олега Шатова с игроком «сливочных» Гаретом Бэйлом.

    – В клубе с Бэйлом приходится работать?

    – Да, иногда я с ним работаю, но обычно за нами закреплены один-два игрока, которых мы ведем. «Реал» может себе позволить иметь штат из семи физиотерапевтов. Мы проверяем игроков по утрам, потом после тренировки. Я, например, отвечаю за Луку Модрича. За Бэйлом смотрит другой отличный специалист – Хайме Бенито, который сейчас с ним отправился в сборную Уэльса.

    – За пределами поля с валлийцем можете пообщаться?

    – Хоть мы с ним и не работаем постоянно, но вполне можем вместе выпить кофе, поговорить о чем-то. Мы праздновали вместе победу в финале Лиги чемпионов. В «Реале» мы действительно ощущаем себя как группа друзей.

    – Кто из игроков сборной России мог бы сравниться с лидером сборной Уэльса в скорости?

    – Что касается скорости и дриблинга, то с ним бы мог сравниться, пожалуй, Олег Шатов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2016 16:17
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 5 июня 2016, 19:38

      На евро всё и все проверятся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 5 июня 2016, 17:46

      Даже не смешно ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      dobrynia 5 июня 2016, 16:50

      Физические данные у него хорошие. Посмотрим, как он себя покажет на Евро.

      0
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