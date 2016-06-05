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    Болельщики «Динамо» объявили на понедельник «всединамовский» сбор

    Болельщики «Динамо» намерены провести сбор в понедельник шестого июня. С помощью данного мероприятия поклонники бело-голубых хотят донести до общественности и руководства клуба требования и пожелания относительно дальнейшей судьбы команды.

    «Шестого июня 2016-го года с 18:30 до 19:15 на площади у касс стадиона «Динамо» состоится сбор болельщиков «Динамо» на всединамовский народный сход. Данное мероприятие призвано обратить внимание широкой общественности на планомерное уничтожение нашего великого и славного клуба его некомпетентным руководством, которое годами делало из него посмешище и опускало все глубже на дно!

    Основной целью данного мероприятия является донести до общественности и ответственных лиц следующие тезисы и требования:

    1. Отстранение ЦС «Динамо» от управления ФК «Динамо».

    2. Отставка старого состава совета директоров «Динамо» с последующим выбором нового с обязательным включением в новый состав минимум одного представителя от болельщиков.

    3. Увольнение действующего генерального директора ФК «Динамо» с последующим формированием новой компетентной команды управленцев, включая спортивный блок.

    4. Формирование комиссии по проверке финансовой деятельности клуба за последние пять лет, с включением в нее представителей от болельщиков.

    5. Подготовка обращения к представителям бизнес-элиты с последующей передачей под управление одного из них футбольного клуба.

    Мы прекрасно понимаем, что шансов повлиять на ситуацию довольно мало. Но и продолжать сидеть на стуле перед монитором тоже нельзя. Позорный слив команды из элиты отечественного футбола – это не предел, и уничтожение нашего любимого клуба будет продолжаться и дальше. Если не сопротивляться, то нас просто сотрут из истории!

    Мы призываем всех неравнодушных к судьбе нашего клуба болельщиков прийти на данный сход и выразить свое несогласие с текущим положением вещей. Ибо только наше неравнодушное отношение может изменить судьбу нашего клуба», – говорится в заявлении на сайте болельщиков «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 15:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июня 2016, 16:32

      Развития футбола в России нет.Проблема не в Динамо.
      РФС это гадюшник в котором уже заранее распределяют места и итоги матчей. Несогласных увольняют или не подпускают к реформированию.
      Где развивающаяся молодежь? Времена Воронина и Добровольского больше не повторятся с таким руководителем как Мутко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 5 июня 2016, 16:18

      Молодцы, наконец-то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 5 июня 2016, 15:49

      Правильно делают, надо гнать всех ушлепков из клуба. В ультрас-группе есть действительно отличные финансисты,которые с легкостью могут занять должности.

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 5 июня 2016, 15:48

      Во 2 лигу что ли собрались ?

      -3
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