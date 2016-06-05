Бубнов: «На ЧМ-2014 группа для сборной России казалась легкой, сейчас – она таковой точно не выглядит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне старта Евро-2016 оценил шансы сборной России на выход из группы. Напомним, на групповом этапе россияне встретятся с командами Англии, Уэльса и Словакии.

«На мой взгляд, с учетом всех трудностей и потерь, – выход из группы станет удовлетворительным результатом. Если говорить о позитивных переменах по сравнению с чемпионатом мира, то это, пожалуй, лучшая атмосфера (не «палочная») в коллективе, а также больший общекомандный опыт. Игроки, прошедшие Бразилию, точно не допустят шапкозакидательских настроений. Тогда группа казалась легкой, сейчас – она таковой точно не выглядит», – сказал Бубнов.