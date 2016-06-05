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    Герреро вышел на первое место по голам за сборную Перу

    Форвард сборной Перу Хосе Паоло Герреро, забивший единственный и победный мяч в игре 1-го тура группового этапа Кубка Америки против Гаити (0:1), вышел в единоличные лидеры по количеству забитых мячей за национальную команду среди всех ее бывших и нынешних игроков.

    Отметим, что нападающий записал на свой счет 27-й гол в футболке перуанской сборной, обойдя Теофило Кубильяса, выступавшего за Перу с 1968-го по 1982-й год и имеющего в своем активе 26 мячей в составе национальной команды.

    Дебют Герреро в сборной состоялся в октябре 2004-го года. С тех пор нападающий провел за бело-красных 68 поединков.

    Источник: Goal.com

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    05.06.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 5 июня 2016, 17:02

      Отличная статистика)

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