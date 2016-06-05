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    Иванов: «Мог оказаться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, как в свое время едва не стал игроком «Локомотива».

    – В свое время вы остались в «Крыльях», где все рассыпалось.

    – В тот момент не было возможностей для перехода в другой клуб. И пара травм серьезных у меня случились. По ходу сезона тренер ушел в ЦСКА, в следующем сезоне начали биться за выживание, были финансовые проблемы.

    А потом действительно было одно предложение, но по какой-то причине просто не получилось перейти в московский клуб. Тогда я оказался в «Ростове».

    – А в каком московском клубе могли оказаться?

    – В «Локомотиве». У меня был очень хороший контракт по тем временам с «Крыльями», но я уходил оттуда через палату по разрешению споров.

    Пообщался с президентом «Локомотива» Сергеем Липатовым. Клуб тогда играл в еврокубках, хотелось попробовать себя на новом уровне. Мне сказали подавать документы в палату по разрешению споров. Но переход в итоге так и не состоялся.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.06.2016 10:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33709

      zra78 6 июня 2016, 05:45

      Летом в Локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 июня 2016, 14:12

      Может ещё и окажется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 5 июня 2016, 11:40

      А я мог бы быть космонавтом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 5 июня 2016, 11:06

      в Спартак бы Иванова

      -1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > sTiiiik 5 июня 2016, 11:09

      только не ща братан

      1
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