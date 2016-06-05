82 охранника, нанятых на Евро-2016, состоят в базе потенциальных террористов

В преддверии Евро-2016 французская контрразведка провела проверку 3,5 тысячи охранников, которые были наняты на чемпионат Европы. Во время проверки было установлено, что 82 из них состоят в базе лиц, потенциально способных совершить теракты, сообщает Le Point.

Всего за порядком во время Евро-2016 Франция будут следить 87 тыс. человек, среди них: 42 тыс. сотрудников полиции, 30 тыс. жандармов, а также военнослужащие и агенты безопасности.

Чемпионат Европы во Франции стартует 10 июня.