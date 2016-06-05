Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    82 охранника, нанятых на Евро-2016, состоят в базе потенциальных террористов

    В преддверии Евро-2016 французская контрразведка провела проверку 3,5 тысячи охранников, которые были наняты на чемпионат Европы. Во время проверки было установлено, что 82 из них состоят в базе лиц, потенциально способных совершить теракты, сообщает Le Point.

    Всего за порядком во время Евро-2016 Франция будут следить 87 тыс. человек, среди них: 42 тыс. сотрудников полиции, 30 тыс. жандармов, а также военнослужащие и агенты безопасности.

    Чемпионат Европы во Франции стартует 10 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июня 2016, 14:14

      Жандармы и жандарметки!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июня 2016, 13:07

      Как можно достоверно определить потенциального террориста, мало ли что у людей на уме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 июня 2016, 11:58

      здорово. может их арестовать пока не поздно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 5 июня 2016, 11:12

      Веселый Евро будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 июня 2016, 10:29

      А остальных не надо проверять?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11