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    Дзюба: «С Луческу будет очень интересное приключение»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба доволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

    – Как, кстати, отнеслись к уходу Андре Виллаш-Боаша и приходу Мирчи Луческу?

    – Как к факту. Не могу же я такие вещи решать? Андре ушел по-человечески очень красиво. Все в команде относятся к нему с теплотой и эмоционально. Мы приняли его решение. А Луческу – это будет очень интересное приключение.

    Очень надеемся, что это сотрудничество поможет нам прибавить и стать сильнее. Хочется вновь чемпионство выиграть и вернуться в Лигу чемпионов, где достичь еще большего, чем в прошедшем сезоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2016 07:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 5 июня 2016, 15:11

      Что значит "вновь чемпионство выиграть"?! Дзюба, насколько я помню, не был чемпионом в составе Зенита! Да и вообще еще не был!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Denis S. 7 июня 2016, 12:40

      Дзюба возможно им никогда и не станет

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Beim 7 июня 2016, 12:41

      Что было бы очень даже логично, чемпионы должны быть лучшее в мастерства, а не в судейской симпатиях

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 5 июня 2016, 12:22

      Сидеть тебе дружок на лавке, в течении 100 лет, пока будет править Луческу

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 июня 2016, 12:13

      Ты бы меньше пиндел и пиарился, а больше тренировался. У тебя скоро важные игры, а ты балаболишь на право и налево как бабка старая.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2016, 12:01

      игрочишка скоро скажет что мистеришко тренеришко

      -2
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