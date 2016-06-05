Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокко: «Провел лишь один товарищеский матч за Финляндию, так что могу играть за Россию»

    Нападающий финского клуба «РоПС» Александр Кокко заявил, что готов играть за сборную России. Кокко, который имеет и финское, и российское гражданства, стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Финляндии.

    – Вы всю карьеру играете в Финляндии. Почему?

    – Ох, больная тема. Всегда, когда я уже почти перехожу в новый клуб, возникает какая-то проблема. Был на просмотре в «Метце». Президент дал добро, а через три дня клуб подписал контракт с Вильтором.

    То же самое было в «Бетисе» – приехал, понравился, договорился, а затем вместо меня купили Рикарду Оливейру. Этой зимой был на просмотре в «Санкт-Галлене», но у них, как я понял, не хватило денег на трансфер.

    – А Россия?

    – Два года назад был на сборах с «Томью». Не подошел – тренер сказал, что им нужен форвард на две головы выше. А год назад велись переговоры с «Ростовом», но на этом все закончилось.

    – Из РФС с вами кто-нибудь когда-нибудь связывался?

    – Никогда. Хотя я все еще могу играть за сборную России. Провел только один товарищеский матч за национальную команду Финляндии этой зимой.

    Но мне нужно играть в России – тогда, может быть, заметят. Я не против – адаптироваться не надо, по-русски говорю, даже материться умею.

    За Премьер-лигой слежу – почти все матчи «Зенита» смотрю. Халк – красавец. Каждый раз, когда вижу его игру, думаю: «Смог бы он так играть в финской лиге?». Вот бы с ним сыграть! – сказал Кокко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 01:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 июня 2016, 12:16

      Господи, ты то еще кто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 5 июня 2016, 09:10

      "Претендент" в сборную не подошёл ни Ростову ни Томи)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 5 июня 2016, 05:33

      Человек в "Зенит" к Халку хочет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 5 июня 2016, 02:39

      Тут даже и обсуждать нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 июня 2016, 02:03

      Кокко-в честь кокошки фамилию получил наверное....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 июня 2016, 01:51

      Возьмем Стафила, Кокко и будет полный Нойштедтер.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11