Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев – самый дорогой игрок России на ЧЕ, Игнашевич и Головин стоят меньше всех

Акинфеев – самый дорогой игрок России на ЧЕ, Игнашевич и Головин стоят меньше всех

5 июня 2016, 00:45
43

Сайт Transfermarkt оценил трансферную стоимость всех игроков, который попали в заявку сборной России на чемпиона Европы, а также подсчитал общую стоимость команды.

Самым дорогим футболистом в составе россиян признан Игорь Акинфеев, которого оценили в 14 миллионов евро. В пятерку также попали Олег Шатов (13 миллионов), Игорь Смольников (10 миллионов), Павел Мамаев (9 миллионов) и Артем Дзюба (9 миллионов).

Наименьшую рыночную стоимость среди россиян имеют Сергей Игнашевич и Александр Головин (по 500 тысяч).

Суммарная стоимость 23 игроков сборной России составила 133,5 миллиона евро – это третий показатель среди команд группы B. Сборную Уэльса оценили в 168,6 миллиона, Англии – в 446 миллионов, Словакии – в 91,1 миллиона.

Источник: Transfermarkt
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1465077793
"Сборную Уэльса оценили в 168,6 миллиона, Германии – в 446 миллионов, Словакии – в 91,1 миллиона." Оу, теперь с нами в одной группе оказывается ещё и Германия, солидная группа от Бомбардира у нас подбирается: Англия, Австрия (была в новости про рейтинг ФИФА) Германия (в этой новости) Уэльс Словакия Такими темпами скоро и Франция будет в нашей группе тоже
Ответить
Lilipyt
1465079154
Акинфеева переоценили, максимум 10 млн. евро. Но все же странно осознавать, что в сборной из самых "лучших" игроков, дороже вратаря ни кого не нашлось...
Ответить
GeorgeXIII
1465094176
пофиг, сколько стоят, лишь бы играли
Ответить
Superviser77
1465095747
Умом Россию не понять.... Антирекорд за антирекордом, но самый дорогой игрок сборной...
Ответить
maior-60
1465100217
За бутылку никого нет?
Ответить
ДАША Д
1465103987
Игнашевич недооценен.
Ответить
Томь вперёд
1465104454
В футбол играют не цифры, сколько раз уже в этом убеждались.
Ответить
geragera
1465108295
акинфеев дыра сборной глотает все что летит 14 лямов смешно
Ответить
sochi-2013
1465110057
Будем надеяться, что после ЧЕ, стоимость наших игроков возрастет в разы! Смолов с Мамаевым в паре за 100 пойдут.
Ответить
Zeff
1465111347
Акинфеев самый распиаренный. Один рекорд в ЛЧ чего стоит.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+