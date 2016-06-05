Акинфеев – самый дорогой игрок России на ЧЕ, Игнашевич и Головин стоят меньше всех

Сайт Transfermarkt оценил трансферную стоимость всех игроков, который попали в заявку сборной России на чемпиона Европы, а также подсчитал общую стоимость команды.

Самым дорогим футболистом в составе россиян признан Игорь Акинфеев, которого оценили в 14 миллионов евро. В пятерку также попали Олег Шатов (13 миллионов), Игорь Смольников (10 миллионов), Павел Мамаев (9 миллионов) и Артем Дзюба (9 миллионов).

Наименьшую рыночную стоимость среди россиян имеют Сергей Игнашевич и Александр Головин (по 500 тысяч).

Суммарная стоимость 23 игроков сборной России составила 133,5 миллиона евро – это третий показатель среди команд группы B. Сборную Уэльса оценили в 168,6 миллиона, Англии – в 446 миллионов, Словакии – в 91,1 миллиона.