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    Товарищеский матч. Хорватия одержала самую крупную победу в своей истории

    В товарищеском матче сборная Хорватии отправила в ворота команды Сан-Марино десять безответных мячей. Хет-триками отметились Марио Манджукич и Никола Калинич, по одному голу забили Марко Пьяца, Дарио Срна, Иван Перишич. Эта победа стала для хорватов крупнейшей в истории сборной.

    Напомним, на чемпионате Европы Хорватия сыграет в одной группе со сборными Турции, Чехии и Испании.

    Товарищеский матч

    Хорватия – Сан-Марино – 10:0 (6:0)

    Голы: 1:0 – Пьяца, 20; 2:0 – Манджукич, 23; 3:0 – Срна, 24; 4:0 – Манджукич, 36; 5:0 – Манджукич, 38; 6:0 – Перишич, 40; 7:0 – Ракитич, 50; 8:0 – Никола Калинич, 59; 9:0 – Никола Калинич, 73; 10:0 – Никола Калинич, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 23:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 июня 2016, 02:55

      Еще бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июня 2016, 00:58

      Про Ракитича забыли на писать, когда перечисляли забивших

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 > Masteralex 5 июня 2016, 06:45

      Почему забыли? Написали ж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 4 июня 2016, 23:47

      Ну это из разряда как наша сборная раньше находила партнеров поиграть то Андорра, то Люксембург. Вот и Харватия захотела себе самооценку поднять. Хотя сама команда отличная у харватов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2016, 23:42

      Россия и близко к такому результату не подходила

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июня 2016, 23:20

      10-й гол Никола Калинич забил. Ловре вратарь вообще-то..

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 4 июня 2016, 23:14

      Хрена се достижение! Условной Германии они бы столько положили, ага.

      0
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