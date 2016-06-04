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    Лапорта: «Государственное обвинение – лишь орудие по устранению Месси из «Барселоны»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о суде по делу о неуплате налогов Лионелем Месси.

    «Все это выглядит как часть политической, юридической и спортивной стратегии, в которой государственное обвинение является лишь орудием, с помощью которого Месси хотят заставить уйти из «Барселоны»

    Я опечален и встревожен той злобой, что направлена на Месси и его семью.

    Я чувствую, что клубу не хватает более откровенной и твердой позиции по защите нашего игрока Лионеля Месси – лучшего футболиста в мире», – сказал Лапорта.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.06.2016 22:45
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    Комментарии15
    ...
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 июня 2016, 05:51

      Мессии вообще попутал, ладно от налогов уклоняется, это хотя бы понять можно, жадность, но на родного отца зачем все валить?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > Димон Алма-Ата 5 июня 2016, 06:08

      Богатые хотят сохранить и приумножить свое богатство. Нужно же думать о будущем, да и на предметы роскоши чтобы хватало. А с отцом они договорились, так что все нормально. Классный папа у него. Мечта...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 5 июня 2016, 01:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какуюто хуйню несут.... карлику уже 30 будет, показатели падают, еще год и будет жопой полировать скамейку

      -5
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      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > abhvfdtcn 5 июня 2016, 06:07

      Сурьезно? Не, ну ты подумай, Месси может сильно сбавить в беге, немного в ловкости, но все остальное, скорее останется, чем уйдет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 5 июня 2016, 00:58

      Я сам болельщик Реала. Но я сомневаюсь что Месси пытался уйти от уплаты. Смысл Экономить несколько миллионов, когда ты по 20 получаешь, плюс бонусы, реклама и т.д

      1
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      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > krg-kz 5 июня 2016, 06:11

      Смысл экономить НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ? Действительно, незачем.

      -1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 5 июня 2016, 00:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я думаю тут Реал замешан и заинтересован

      -4
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Samov@r 5 июня 2016, 06:26

      Я думаю тут замешан Бог

      -2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 июня 2016, 00:14

      Налоги надо платить.

      4
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > zagrizlik 5 июня 2016, 06:27

      Вот ты и плати... Муахахаха...

      -3
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 5 июня 2016, 00:02

      Заплати налоги спи спокойно

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июня 2016, 23:29

      Налоги платить надо с миллионов, всё равно в гроб не заберёшь.. Вор должен сидеть в тюрьме

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > андрей андреев 5 июня 2016, 06:29

      В гроб не заберешь, а в кошелек положишь.

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 июня 2016, 23:11

      Да прям! А Монсеррат Кабалье откуда устраняли, когда полгода впаяли за уклонение?

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > ШарКий вояж в ТуЛузу 5 июня 2016, 06:36

      Отстраняли от спокойной жизни

      -2
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