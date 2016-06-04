Бартомеу: «Сезон не закончен. «Барселона» близка к очередному историческому достижению»

Президент «Барселоны» Жосеп Баротмеу выступил с речью на тему достижений клуба в последние годы.

«Сезон не закончен. Мы близки к очередному историческому достижению: мы уже выиграли футбольный, гандбольный и хоккейный чемпионаты, а теперь можем победить в баскетбольном и футзальном. Впервые в истории мы можем выиграть лиги в пяти видах спорта.

После победы в сезоне-2004/05, которая стала первым титулом Рональдиньо, мы переживаем хорошие времена.

Мы не только добываем трофеи, но и хорошо работаем на экономическом и социальном уровнях. Наши конкуренты преследуют нас, потому что они позади», – сказал Бартомеу.