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    Фанаты «Атлетико» написали открытое письмо клубу с просьбой сохранить Симеоне

    Фанаты «Атлетико» в открытом обращении к клубу и главному тренеру Диего Симеоне выразили надежду на то, что наставник останется в команде.

    «У нас было достаточно времени на размышления. Очевидно, что Симеоне – это лучшее, что происходило с «Атлетико» в последние годы, а может, и за всю историю клуба. До его прихода у нас был Кубок УЕФА, но что с того, если мы в каждом матче ждали проблем – таких, как, например, поражение от «Альбасете» в 2011 году.

    Мы знали, что Симеоне не подведет – так и произошло. Спасибо, Симеоне. Спасибо, команда. Мы будем верить», – сказано в письме болельщиков.

    Источник: Marca

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    04.06.2016 20:00
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