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    Бубнов: «Ходжсон не блефовал, когда сказал, что Англия может сыграть с Россией двумя составами»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России. Напомним, встреча пройдет 11 июня на стадионе «Велодром» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Ходжсон не блефовал, когда сказал, что может сыграть с Россией двумя составами. Они в отличие от нас ориентируются на себя. Действовать в три чистых нападающих против лучше организованных и превосходящих физически англичан нельзя. В крайнем случае – давать форвардам задачи сверх профильных обязанностей.

    В любом случае середину поля нужно уплотнять, брать мяч под контроль, ибо действия на встречных курсах приведут к фатальным последствиям. Слуцкий, скорее всего, изберет закрытую модель игры. Не исключаю, что слева в защите появится Георгий Щенников, для которого эта позиция родная, а притертость к партнерам по ЦСКА может сыграть на руку», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.06.2016 19:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 22:29

      Это что же их будет 22, а наших 11. 2 вратаря. Совсем обнаглели англосаксы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Zeff 5 июня 2016, 12:55

      ))

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 июня 2016, 20:39

      В 2008 году россияне начали ЕВРО с Испанией.
      Почти тем же составом начинаем с Англией.
      Испанцы стали чемпионами в 2008 году. Значит будут чемпионами англичане в 2016.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 июня 2016, 23:44

      Тем же составом сыграем в 2018 и станем чемпионами)))

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 20:22

      В первом тайме 3-0 первым составом, во втором 2-1 вторым составом. Итого.. ну понятно, фсё по делу...

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 июня 2016, 20:07

      Добавить абсолютно нечего.

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