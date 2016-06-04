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    Дзюба: «Для выхода из группы на Евро-2016 сборной России нужна дисциплина и отсутствие шапкозакидательства»

    Нападающий«Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что нужно национальной команде, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы во Франции. Напомним, на групповом этапе россияне встретятся с Англией, Уэльсом и Словакией.

    – Что потребуется сборной России, чтобы преодолеть барьер групповой стадии?

    – Прежде всего дисциплина, понимание своих сил, чтобы не было шапкозакидательства, да и не может его быть. Мы все-таки не Германия и не Франция, не можем на других свысока смотреть. Мы должны реально оценить свои силы, правильно физически и тактически подготовиться. Тренер, думаю, нам все расскажет, разберем каждого соперника от а до я, так что никаких сюрпризов для нас быть не должно.

    Надо подготовиться и выступить с позиции силы. Не думаю, что в матчах с кем-то мы будем только отбиваться и обороняться. Напротив, будем стараться играть в футбол и демонстрировать хорошие результаты, потому что, какая бы игра ни была, главное – результат. И к такому прессу мы должны быть готовы психологически.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2016 18:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 4 июня 2016, 19:51

      и тебя клоуна из сборной убрать

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 19:41

      Нет. Мастерства не хватит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 4 июня 2016, 19:09

      дзюбинье как обычно сам себе противоречит: ...ни какого шапказакидательства!..и тут же: ...выступим с позиции силы!....короче, как был клоуном, так и остался!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 18:59

      Нееу Темы шапку еще в Ростове спи...дили

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 июня 2016, 18:38

      Надо же - все правильно сказано. Главное, чтобы теперь пиздаболом не оказался, тогда из группы точно выйдем

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