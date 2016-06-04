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    Семин: «С приходом Луческу перед «Зенитом» будет стоять серьезная задача в ЛЧ»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о назначении на пост наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

    «Если «Зенит» пригласил Луческу, то клуб должен поддерживать специалиста. Наверное, были оговорены определенные условия поведения всех. Все хотят добра, побед. В клубе работают люди, которые хотят добиться успеха.

    Наверное, перед «Зенитом» теперь стоит задача выиграть что-то серьезное в Лиге чемпионов», – сказал Семин.

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    04.06.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 18:44

      дедушка палыч,ну не пора ли начать эссе писать, а не древнего коллегу обсуждать...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 18:26

      "войти в топ-10 в лч", вот их задача.... только не понятно как они это определят...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ivanthebest 4 июня 2016, 23:57

      В настоящее время Зенит на 15 месте по рейтингу в Европе.

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