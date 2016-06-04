Семин: «С приходом Луческу перед «Зенитом» будет стоять серьезная задача в ЛЧ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о назначении на пост наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

«Если «Зенит» пригласил Луческу, то клуб должен поддерживать специалиста. Наверное, были оговорены определенные условия поведения всех. Все хотят добра, побед. В клубе работают люди, которые хотят добиться успеха.

Наверное, перед «Зенитом» теперь стоит задача выиграть что-то серьезное в Лиге чемпионов», – сказал Семин.