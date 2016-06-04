Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Хочется, чтобы Россию на Евро не воспринимали всерьез»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от чемпионата Европы.

    «Я на чемпионате Европы никогда не был, потому весь он для меня – большая магия. Для меня это будет, наверное, главное событие в карьере. Поехать со сборной России, играть за свою страну на таком форуме – это предел мечтаний для любого футболиста. Попасть в заявку из 23 игроков – уже большая честь, а уж выходить на поле в числе 11 футболистов основного состава...

    Весь мир будет смотреть, вся наша страна – болеть. Это огромная ответственность, огромное давление, но мы на то и футболисты, готовимся к тому, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Это будет проверка для каждого из нас и для команды в целом, насколько мы будем готовы психологически, сильны духом как мужики. Все 23 игрока должны быть единым кулаком, чтобы показать Европе, что мы хорошая команда», – сказал Дзюба.

    Также футболист оценил перспективы россиян на турнире.

    «Хочется, чтобы мы были «темной лошадкой», которую никто всерьез особо не воспринимает. Понятно, что нас считают средней, хорошей сборной. Что касается цели, мы прекрасно понимаем, что первоочередное – это выход из группы. Это нужно обязательно, несмотря ни на каких соперников, а дальше уже будем действовать поэтапно. Это Германия, Испания, Франция, возможно, имеют право ставить себе задачи выхода в полуфинал, финал, но остальные сборные должны отталкиваться от того, как они выйдут из группы, кто на кого попадет. Вот и наша задача – выйти в плей-офф, а уже затем продвигаться как можно дальше».

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 4 июня 2016, 19:18

      одни щеневмерлики что ли здесь собрались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 июня 2016, 19:05

      верим в команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:03

      Цьёма дзьюбень - ну разговорился.а несет такую хрень,воротник на рубашке не разглаживается...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 4 июня 2016, 18:31

      так никто и не считает вас командой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 4 июня 2016, 18:02

      А кто воспринимает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июня 2016, 17:26

      Дзюба обезумел, оставьте его во франции, там говорят медицина лучше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > Тraumtanzеr 4 июня 2016, 18:32

      ему уже ничто не поможет, дебилы не лечатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 июня 2016, 17:11

      И этот вслед за Глушаковым и Лодыркиным чего то нажрался )) Несёт околесицу ((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2016, 16:56

      Если клоуны вроде тебя в составе, то кто такую команду будет всерьез воспринимать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 июня 2016, 16:50

      По-моему и не воспринимают! Шансов у сборной, у этой сборной, никаких!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11