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    Луческу: «Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира»

    Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

    «Мой последний визит получился довольно коротким и продлился всего один день. Но зато я увидел удивительный Санкт-Петербург с Невы. Что я могу сказать? Это настоящая фантастика. Сложно описать в двух словах. Один из самых красивых городов не только России и Европы, но и всего мира. Мне здесь очень нравится.

    Чувствуется, что у города богатая история. Здесь происходило много важных событий. Я очень надеюсь, что совсем скоро у меня появится свободное время и я наконец смогу погулять по Петербургу. Тщательно его осмотреть и изучить со всех сторон», — рассказал румынский специалист.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.06.2016 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 18:49

      Лукавит старичёк-Бухарест с трамвайным депо-вот его слабость. Данецкие панимают аб чём я...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 4 июня 2016, 14:26

      Началось жополизание :). Живу в этом городе с рождения. Самый обычный город с винтажными строениями.

      0
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 4 июня 2016, 12:43

      Точно всю неделю деферамбы поет: А уйдет оплеванный и нереализованный:

      -1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 4 июня 2016, 12:34

      Хватит уже, остановись... или женись на Зените...

      Столько уже сказал про Зенит и Питер... когда будет уходить, посмотрим что скажет

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