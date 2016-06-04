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    Обамеянг: «Я счастлив в «Боруссии»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не собирается менять клубную прописку.

    «Нечасто бывает такое, что из команды почти одновременно уходят два ключевых игрока. Они были мозговым центром. Но я верю в клуб. У нас есть возможность рассмотреть различные опции и сделать хорошие трансферы. Мне очень нравится в Дортмунде. Не хочу загадывать на далекое будущее, но здесь я счастлив.

    «Боруссии» нужно покупать сильных игроков, чтобы бросить вызов «Баварии» и снова играть в Лиге чемпионов», — сказал Обамеянг, комментируя уход из команды Хуммельса и Гюндогана.

    Источник: Goal.com

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    04.06.2016 06:56
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