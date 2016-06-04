Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Со Слуцким быстро поладили»

    Форвард сборной России Артем Дзюба дал свою оценку работе главного тренера команды Леонида Слуцкого. Кроме того, игрок «Зенита» прокомментировал конкуренцию в сборной с Федором Смоловым.

    «Меня Викторович покорил своим отношением, индивидуальным подходом. Главный тренер подобрал к каждому игроку свой ключик. Со всеми общается, очень веселый, с прекрасным чувством юмора. И в то же время требовательный, постоянно подсказывает на поле. С ним интересно общаться и узнавать что-то новенькое. Каков ключик ко мне? Не буду говорить, чтобы не было легко каждому. Мы с ним быстро поладили, хотя до этого вообще не были знакомы.

    Не опасаюсь ли, что Смолов вытеснит меня из стартового состава? Не могу ни в чем быть уверен – я же не главный тренер! В любом случае в своих силах не сомневаюсь. А Федя – молодец, в конце выдал классный отрезок и впервые за много лет стал россиянином – лучшим бомбардиром чемпионата. Это дорогого стоит. Но если смотреть в целом, я тоже доволен своей результативностью. 29 мячей за сезон во всех турнирах забить – это тоже много, и в это вложен определенный труд. В себе уверен, а там уж тренер будет выбирать, вместе мы будем играть или кто-то один из нас. Готов к конкуренции с любым футболистом.

    С Федей я хорошо общаюсь. Иногда даже переписываемся эсэмэсками, друг друга с чем-то поздравляем. Например, писал ему вскоре после покера в ворота «Урала». У нас вообще в сборной очень дружный коллектив, и это не пустые слова. Мы все друг с другом общаемся – понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но все завязаны между собой.

    При этом не могу сказать, что внимательно следил за тем же «Краснодаром». Смотрел прежде всего на «Зенит», и главным ощущением от сезона стало то, что мы не выполнили задачу. Не выиграли чемпионат и даже не попали в Лигу чемпионов», — рассказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2016 06:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 4 июня 2016, 10:41

      ЭСЭМЭСКАМИ.ААААААААААААААА.как так можно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 июня 2016, 10:16

      Такое ощущение, будто бОльшую часть вью не Дзю давал, а кто-то другой. Где присутствуют ласкательные суффиксы: "...что-то новенькое. Каков ключик..." - тут явно Темушка глаголит. А , к примеру "...я же не главный тренер!" или финальный аккорд - весьма сомнительно. Было бы, скажем, так: «Не выиграли чемпионатик и даже не попали в Лигочку чемпиончиков» - тогда вообще без вариантов.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 4 июня 2016, 08:32

      Интересно если бы смолов был в зените , то с пасами Халка он бы сколько забил за сезон?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 4 июня 2016, 08:13

      Тёма ты куда собрался?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11