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    «Урал» и «Уфа» предлагают Бикфалви 30 тысяч евро в месяц

    Полузащитник бухарестского «Динамо» Эрик Бикфалви получил предложения от «Урала» и «Уфы». Клубы Премьер-лиги предлагают румыну зарплату размером 30 тысяч евро в месяц. Хавбек может согласиться на переход в одну из команд, так как получает в Бухаретсте 8 тысяч евро, сообщает Digi Sport.

    «Сейчас я взял паузу, хотя у нас уже были переговоры. Я хочу остаться в «Динамо», но контракт должен быть лучше. Разница между зарплатой, которую мне предлагают в Бухаресте, и тем, что я хочу, достаточно большая.

    В России мне предлагают гораздо больше. Я останусь, если «Динамо» уберет потолок зарплат, с которым трудно удержать хороших игроков и претендовать на титул», – заявил Бикфалви.

    Отметим, Бикфалви в сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе «Волыни» с 17-ю мячами на счету.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 01:46
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 4 июня 2016, 10:13

      Ждём в Уфе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Karpathian 4 июня 2016, 08:26

      в Урал его!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июня 2016, 07:23

      Баснословный гонорар.

      0
      Ответить
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