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    Дзюба: «Легионеры «Зенита» кайфуют, когда называют меня «игрочишкой»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как к нему приклеилось прозвище «игрочишка».

    «Ситуация с Унаи Эмери была, об этом очень много начали говорить. Получилось все случайно и неожиданно – но пошло в народ. После той истории в интернетах началось: «Если он – тренеришка, то ты – игрочишка!» Что мне – огрызаться на каждое слово?

    А в Питере все это подхватили. Играем против других команд, а с трибун их болельщики кричат: «Игрочишка!». Причем во многих случаях с теплотой, а не имея в виду, что я – клоун. Даже иностранцы в «Зените» это поймали. Они просто тащатся от этого! Если на угловом слышат это с трибун, подбегают ко мне – и каждый должен сказать: «Эй, игрочишка!» Смеемся, пока к угловому готовимся. Больше всех Кришито кайфует, просто угорает. А если они еще и вдвоем с Данни... Да всем нравится – и Нету, и Хави Гарсии, и Халку», – заявил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2016 01:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 4 июня 2016, 21:09

      Давай Артёмка, порви всех на ЕВРО! Игрочижищем будешь!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > A7XKOLYAN93 5 июня 2016, 03:37

      На березе яблок не дождешься!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 15:50

      то то они угловые совсем не могут использовать оказывается там все ржут а не настраиваются на гол

      1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 4 июня 2016, 12:30

      как они это выговаривают?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2016, 11:52

      "Кричат с теплотой, а не имея в виду, что я - клоун"
      Нет, ты неправильно понял, они как раз и имеют в виду, что ты клоун

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > diadushka 4 июня 2016, 18:03

      лайка не злись

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 08:46

      скоро придет кержакишка и испортит вам атмосферу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 08:45

      дзюбилко

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 июня 2016, 08:15

      Так я не понял, он "лев" или "игрочишка"?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 июня 2016, 08:08

      Спартак столько породил тренеришек и игрочишек, что сбегая оттуда они иногда становятся великими.

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Павел Амурский 4 июня 2016, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ты видно урод

      -4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 июня 2016, 07:35

      Эмери всем уже доказал кто он, попробуй и ты

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > roman230582 4 июня 2016, 18:52

      даёшь халка в китай и привет буратиньо ))))))

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      Рейтинг: +5113

      hunta 4 июня 2016, 07:06

      Вечный кайф.....!

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