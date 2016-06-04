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    Луческу: «Кержаков? Это проблемы клуба»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кержаковым, у которого закончился контракт с клубом.

    «Не очень знаком с ситуацией по отдельным футболистам. Буду выяснять этот вопрос позднее. Но по большому счету это проблема клуба. Кого мне предоставят, с теми я и буду работать», – заявил Луческу.

    Напомним, Кержаков вторую часть сезона-2015/16 провел в «Цюрихе» на правах аренды. Вместе с командой он завоевал Кубок Швейцарии, после чего заявил, что хотел бы закончить свою карьеру в «Зените».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2016 00:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 4 июня 2016, 21:27

      в кайрат езжай к аршавину

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 15:44

      Кержа точно не надо атмосфера в команде тот час накалится его леги не любят да и он слишком норовистый да и толку уже от него почти не будет а что каксается Луческу раз так он говорит значит ему по боку все и все что он говорил на прессконференции все лукачество одно слово Луческу

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 июня 2016, 08:58

      как это тренер не имеет отношения?

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 00:48

      Луческу, не принимай негативную эстафетную палочку от Андре, и не лукавь, что ты никакого отношения не имеешь в подборе игроков, бери Кержа, не пожалеешь!

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