Автобус сборной России чуть не сорвался с обрыва после матча с Чехией

Автобус с игроками и тренерским штабом сборной России едва не сорвался с обрыва во время возвращения команды в швейцарский Бад-Рагац после матча против Чехии (1:2).

«Команда уехала из Инсбрука практически сразу после окончания матча. По пути в Бад-Рагац выяснилось, что на ремонт частично закрылся 13-километровый Арльбергский тоннель, проходящий сквозь горы и соединяющий Австрию, Лихтенштейн и Швейцарию. По этой причине пришлось двигаться объездным путем по узкому горному серпантину. Кроме того, сильно испортилась погода и начался затяжной дождь. На одном из перевалов автобус со сборной слева решила обогнать легковая машина, которая после появления встречного автомобиля была вынуждена подрезать транспорт с футболистами. Водитель сборной резко повернул направо, но успел выровнять положение буквально за несколько сантиметров от обрыва. Только благодаря его мастерству команда уцелела», – заявил источник в тренерском штабе сборной.

Сообщается, что футболисты не заметили происшествия, так как спали в это время. Своими глазами за инцидентом наблюдали тренеры команды.