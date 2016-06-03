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Автобус сборной России чуть не сорвался с обрыва после матча с Чехией

3 июня 2016, 23:48
19

Автобус с игроками и тренерским штабом сборной России едва не сорвался с обрыва во время возвращения команды в швейцарский Бад-Рагац после матча против Чехии (1:2).

«Команда уехала из Инсбрука практически сразу после окончания матча. По пути в Бад-Рагац выяснилось, что на ремонт частично закрылся 13-километровый Арльбергский тоннель, проходящий сквозь горы и соединяющий Австрию, Лихтенштейн и Швейцарию. По этой причине пришлось двигаться объездным путем по узкому горному серпантину. Кроме того, сильно испортилась погода и начался затяжной дождь. На одном из перевалов автобус со сборной слева решила обогнать легковая машина, которая после появления встречного автомобиля была вынуждена подрезать транспорт с футболистами. Водитель сборной резко повернул направо, но успел выровнять положение буквально за несколько сантиметров от обрыва. Только благодаря его мастерству команда уцелела», – заявил источник в тренерском штабе сборной.

Сообщается, что футболисты не заметили происшествия, так как спали в это время. Своими глазами за инцидентом наблюдали тренеры команды.

Источник: Life
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (19)
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343443
1464987428
хоть бы тогда набрали бы нормальных игроков,вместо этих деревянных
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1464987852
Везет сильнейшим...
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biglake
1464988198
ага.. легковая машина совершенно случайно решила подрезать Сборную России)))))
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rusti2006
1464988360
Чуть-чуть
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Алекc
1464988601
В первую очередь важна человеческая жизнь, а вы бред несете! Уж какая есть сборная, может вы лучше сыграете?
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Adrian_Mutu
1464989361
"за несколько сантиметров",лол,преувеличивае
т-инфа сотка
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fakel-vrn
1464989881
очередное сочинение школьников..... почему об этом не написал ни один человек из команды?....ах да...никто не заметил...а шофер решил не рассказывать
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XaXatyn
1464990069
Водитель решил их мотивировать перед Евро
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GeorgeXIII
1464994661
Журналюги всегда преувеличивают любую новость
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МасСуд
1465017812
Как жаль....
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