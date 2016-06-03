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    Автобус сборной России чуть не сорвался с обрыва после матча с Чехией

    Автобус с игроками и тренерским штабом сборной России едва не сорвался с обрыва во время возвращения команды в швейцарский Бад-Рагац после матча против Чехии (1:2).

    «Команда уехала из Инсбрука практически сразу после окончания матча. По пути в Бад-Рагац выяснилось, что на ремонт частично закрылся 13-километровый Арльбергский тоннель, проходящий сквозь горы и соединяющий Австрию, Лихтенштейн и Швейцарию. По этой причине пришлось двигаться объездным путем по узкому горному серпантину. Кроме того, сильно испортилась погода и начался затяжной дождь. На одном из перевалов автобус со сборной слева решила обогнать легковая машина, которая после появления встречного автомобиля была вынуждена подрезать транспорт с футболистами. Водитель сборной резко повернул направо, но успел выровнять положение буквально за несколько сантиметров от обрыва. Только благодаря его мастерству команда уцелела», – заявил источник в тренерском штабе сборной.

    Сообщается, что футболисты не заметили происшествия, так как спали в это время. Своими глазами за инцидентом наблюдали тренеры команды.

    Источник: Life

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    03.06.2016 23:48
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      FC LD 4 июня 2016, 18:08

      Чё за дешёвые истории. Как в детском лагере у костра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 июня 2016, 10:01

      Жесть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 4 июня 2016, 08:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как жаль....

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 4 июня 2016, 07:31

      Это была бы трагедия. Хорошо бы того деятеля выловить...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Frutilups 4 июня 2016, 07:23

      Можно фильм ужасов снимать))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 4 июня 2016, 06:14

      В горах - главное тормоза. Матросовские!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 4 июня 2016, 04:23

      ДА жу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 июня 2016, 01:57

      Журналюги всегда преувеличивают любую новость

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 00:45

      О Боже! Не соснул-ли в это время и сам водитель? Прекрасно представляю, что такое горные серпантины, можно сказать повезло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июня 2016, 00:41

      Водитель решил их мотивировать перед Евро

      -1
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