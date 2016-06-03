Линекер: «Варди, не переходи к вечным неудачникам»

Британский эксперт Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» намерен выкупить контракт нападающего Джейми Варди у «Лестера» за 20 миллионов фунтов.

«Оставайся с чемпионами, Варди. Не переходи к вечным неудачникам», – написал Линекер в своем Twitter.