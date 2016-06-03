Линекер: «Варди, не переходи к вечным неудачникам»

Арсенал - не вечные неудачники. У них политика такая. Чистейший коммерческий проект. Их задача - зарабатывать бабки, а не титулы. И у них это кстати очень хорошо получается. Сколько раз было - займут 2 там или 3 место и тут же продают ключевых игроков, покупая средненьких на пол суммы от вырученных денег. И пока будут дурачки, болеющие за них - они и будут так делать, крутясь где-нить в четвёрке, чтоб в ЛЧ попадать.
Британский эксперт Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» намерен выкупить контракт нападающего Джейми Варди у «Лестера» за 20 миллионов фунтов.
«Оставайся с чемпионами, Варди. Не переходи к вечным неудачникам», – написал Линекер в своем Twitter.