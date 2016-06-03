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    Линекер: «Варди, не переходи к вечным неудачникам»

    Британский эксперт Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» намерен выкупить контракт нападающего Джейми Варди у «Лестера» за 20 миллионов фунтов.

    «Оставайся с чемпионами, Варди. Не переходи к вечным неудачникам», – написал Линекер в своем Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 22:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 11 июня 2016, 21:09

      Арсенал - не вечные неудачники. У них политика такая. Чистейший коммерческий проект. Их задача - зарабатывать бабки, а не титулы. И у них это кстати очень хорошо получается. Сколько раз было - займут 2 там или 3 место и тут же продают ключевых игроков, покупая средненьких на пол суммы от вырученных денег. И пока будут дурачки, болеющие за них - они и будут так делать, крутясь где-нить в четвёрке, чтоб в ЛЧ попадать.

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 5 июня 2016, 02:23

      Послушай старших он правду говорит.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2016, 06:46

      Правильно оставайся в Лестере.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 июня 2016, 00:06

      да уж...играл Гари гораздо лучше

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 июня 2016, 23:48

      все верно сказал!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 23:16

      Что еще можно услышать от петуха?

      0
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