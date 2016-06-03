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    Официально: Бартра – игрок «Боруссии»

    Защитник «Барселоны» Марк Бартра подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение рассчитано на пять лет. Каталонский клуб получит за своего игрока 8 миллионов евро.

    Отметим, Бартра является воспитанником «Барселоны». Защитник находится в клубе с 12 лет. За основную команду дебютировал в 2010 году и провел в ее составе 103 матча.

    В этом сезоне Бартра выходил в 12 матчах команды в Примере. По сообщению испанских СМИ, именно нехватка игровой практики повлияла на решение футболиста об уходе из «Барселоны».

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.06.2016 21:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +354

      valike35 4 июня 2016, 00:16

      А потом в Баварию

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 3 июня 2016, 23:40

      Это замена Хуммельсу?Сильно сомневаюсь,что справится.Но всё равно удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 июня 2016, 23:21

      Хорошее приобретение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 3 июня 2016, 22:59

      Пожалуйста, уважаемые редакторы, уточняйте какая Боруссия, в Бундеслиге их аж две.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      VлAд 3 июня 2016, 22:57

      Ну что, ждать приобретения защитника? Причём хорошего

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 июня 2016, 22:09

      надеюсь пункт об обратном выкупе добавили?

      -1
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