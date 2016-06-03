Анчелотти: «Англия может преподнести сюрприз на Евро-2016»

Я думал он решил подтроллить англичан, учитывая то, что в последнее время они все крупные турниры сливают в салат, какой бы у них состав не был...
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от выступления сборной Англии на Евро-2016.
«У сборной Англии есть много быстрых атакующих игроков, которые идеально подходят для контратак. Многие сомневаются в том, что у англичан есть хорошие защитники, но у Ходжсона есть молодые футболисты. Его задача – собрать из них команду.
Англия может преподнести сюрприз на Евро-2016, если будет играть своим лучшим составом. Им нужно сохранить позитивный настрой и поверить в свои силы», – заявил Анчелотти.
Напомним, англичане станут соперниками россиян на групповом этапе турнира.