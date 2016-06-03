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    Анчелотти: «Англия может преподнести сюрприз на Евро-2016»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от выступления сборной Англии на Евро-2016.

    «У сборной Англии есть много быстрых атакующих игроков, которые идеально подходят для контратак. Многие сомневаются в том, что у англичан есть хорошие защитники, но у Ходжсона есть молодые футболисты. Его задача – собрать из них команду.

    Англия может преподнести сюрприз на Евро-2016, если будет играть своим лучшим составом. Им нужно сохранить позитивный настрой и поверить в свои силы», – заявил Анчелотти.

    Напомним, англичане станут соперниками россиян на групповом этапе турнира.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.06.2016 21:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 июня 2016, 22:50

      Я думал он решил подтроллить англичан, учитывая то, что в последнее время они все крупные турниры сливают в салат, какой бы у них состав не был...

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