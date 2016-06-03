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    Луценко: «В «Мордовии» оставаться не хочу, но предложений никаких нет»

    Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко сообщил, что не намерен оставаться в саранской команде, которая в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

    — Клуб из вашего родного Оренбурга вышел в Премьер-лигу. Не звали еще?

    — Я общаюсь с некоторыми его руководителями. Приезжаю в отпуск домой, играю с ними в футбол, в шутку часто обсуждаем тему перехода. Но конкретных предложений пока не поступало. Может быть, сейчас увижусь с ними, и будет какой-то предметный разговор.

    — У вас есть интерес?

    — Да, потому что я родился в Оренбурге и переживаю за местную команду.

    — В «Мордовии» оставаться не хотите?

    — Не очень. Все-таки ФНЛ затормаживает развитие, плюс тяжело опускаться туда после Премьер-лиги. Совсем другие эмоции, настрой и уровень футбола. В общем, буду искать варианты.

    — Предложения поступают?

    — Ни одного звонка. Вообще ничего. Да и последний раз звали как раз в «Мордовию». После перехода в Саранск никто мной не интересовался.

    — За границу могли уехать?

    — Когда играл в юношеской сборной, было какое-то сомнительное предложение отправиться в Иран. Агент хотел троих: меня, Женю Гаврюка и Олега Самсонова. Но мы отказались. Вроде обещали отличные деньги, только непонятно, что нужно было делать: играть в футбол или еще что.

    — Весной долг перед игроками «Мордовии» составлял пять месяцев. Не было мысли бойкотировать матчи?

    — Матчи – в любом случае нет, но занятия мы пропускали. Для чего? Чтобы выйти на связь с руководством, потому что до этого пытались найти его 2–3 месяца, но все впустую. Так что пропуски тренировок были для того, чтобы люди пришли и начали с нами разговаривать.

    — Люди — это руководство республики?

    — Да. Долгое время никак не получалось связаться: то мы на сборах, то в разъездах, то губернатор в отпуске, то непонятно какой человек придет, что-то нам расскажет и уйдет. Называли какие-то цифры, сроки. Проходил месяц – и ничего не менялось. В конце концов мы сами уже предупредили, что через неделю не будем тренироваться. Только все равно никто не позвонил и не пришел. Вы хотя бы пообещайте нам еще раз — но нет. Даже этого не произошло.

    — Игроки снижали требования к себе?

    — Вряд ли. Долги больше давят на моральное состояние. Но даже иностранцы все понимали и были готовы. Например, Стеванович в прошлом году играл в «Торпедо», и ему не платили по 3–4 месяца. Ле Таллек на Украине пять месяцев зарплату не получал. Ломич в «Динамо» играл, знает наши реалии, Милан Перендия давно в Саранске...

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.06.2016 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:03

      Ну это понятно, уровень Евгения не ФНЛ, думаю предложения будут

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 3 июня 2016, 20:36

      А как же "Динамо выходило на Луценко с целью приглашения" я на место Пашки- деревяшки? Ну репортёры- сплетники)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 18:47

      А вон в Динамо все остаются

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