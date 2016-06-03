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    Кокорин: «В сборной России сейчас хорошая конкуренция»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей роли в сборной России.

    «В сборной у меня совсем другая роль, чем когда-то в клубе. У Слуцкого – я именно что не полузащитник, а второй нападающий, который играет чуть с краю. Тактическое задание совсем другое, совсем другая позиция, новая для меня. Как раз на теории перед отборочными матчами мы и говорили о том, что я должен делать на поле. Времени было немного, но те, кто давно в футболе, должны схватывать такие нюансы быстро.

    У нас везде сейчас хорошая конкуренция. Если бы не травмы, которые выбили из состава тех игроков, которых все хотели видеть на Евро, она была бы еще жестче», – отметил Кокорин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.06.2016 16:22
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