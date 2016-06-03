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    Дюков: «Цель «Зенита» – войти в десятку лучших клубов Европы»

    Президент «Зенита» Александр Дюков рассказал о целях петербургского клуба. По его словам, приобретения футболистов уровня Халка и Витселя помогают его команде достигать нового уровня.

    «Приобретение звезд не является самоцелью «Зенита». Мы ставим перед собой задачу войти и удержаться в топ-10 европейских клубов. Приобретение и подписание таких футболистов, как Халк и Витсель, – лишь средство, чтобы добиться этой цели. Не только болельщики, но и мы хотим видеть воспитанников академии в первой команде.

    Наша цель – постепенное повышение уровня первой команды, чтобы быть в этой десятке: регулярные победы в чемпионате России, регулярное выступление в Лиге чемпионов. Хотим сделать рутинным не только выход из группы, но и попадание в 1/4 финала. Этого ждут и наши болельщики», – сказал Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 14:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 июня 2016, 01:01

      ждём теперь много бразильцев - может что и получится...

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 3 июня 2016, 21:13

      "Наша цель – постепенное повышение уровня первой команды." В этом же интервью данный господин сказал, что Зенит с 2012 сделал шаг вперед. В чем это выразилось? Вышли в 1:8 ЛЧ? Так и в 2012 выходили. Взяли кубок России? Так в 2012 взяли более ценное золото чемпионата. Увеличили бюджет команды? Да увеличили... Ну вот, теперь понятно, что имел в виду господин клоун.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2016, 17:44

      1. Дюков: Цель войти в топ 10 команд Европы.
      2. Хрущев: Догнать и перегнать США
      3. Путин: Догнать по уровню жизни передовые страны Европы.
      Все обещают, ничего не случается, потом обещают еще чего нибудь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 3 июня 2016, 19:04

      Горбачёв: Каждой семье -отдельную квартиру к 2000 году)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 3 июня 2016, 19:23

      Привет, список можно продолжать и продолжать, лень на кнопки жать.
      Все наши "деятели" занимаются бла, бла, бла и ни за что не отвечать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Saxarok 3 июня 2016, 17:28

      Удачи)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 16:51

      В ЛЧ одно место за Ростовом и ещё одно .Как то делите его с цска.

      -3
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      Рейтинг: +272

      Inks > андрей андреев 3 июня 2016, 16:59

      Это разовый успех Ростова, который вряд ли повторится

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 15:59

      Все зависит сколько народных денег потратите и сколько своруете.

      4
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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 июня 2016, 15:47

      А как будет определяться занимаемое место Зенита в топ-10 клубов Европы ? А что если он займёт 11 место ?

      1
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 3 июня 2016, 15:42

      Да не, ну вы что. Зенит даже не первый клуб России, посмотрите на таблицу чемпионата хотя- бы.
      А Луческу уберут после этого сезона, нутром чувствую.

      2
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      Рейтинг: +272

      Inks > Spartak Moscow Official 3 июня 2016, 17:00

      Нутром своим вы и в Валеру верили много лет, да и вообще в спартак. Нутро неточное какое-то у красно-белых

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2016, 15:27

      ДюковинногоМитрофанушку поганой метлой из команды тогда может быть что то и сдвинется с мертвой точки

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июня 2016, 15:01

      Ну этот сезон вы уже провалили, можете не париться.

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