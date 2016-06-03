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    Кокорин: «Мог перейти в «Арсенал», но мне не хватило времени»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что мог перейти в лондонский «Арсенал», когда выступал за московское «Динамо».

    «Если я слышу об интересе ко мне со стороны зарубежных клубов от людей, которых знаю и которым доверяю, то мне становится интересно. Я начинаю сам наводить справки и уточнять, правда ли это и насколько большая заинтересованность. Но разговоров по разным ситуациям и клубам всегда было намного больше, чем реальных обращений ко мне или к тем людям, которые мне помогают.

    Да, я мог бы играть в «Арсенале». Мне не хватило времени. У меня заканчивался контракт с «Динамо», а «Арсенал» хотел меня в аренду на год с опцией дальнейшего выкупа. Но чтобы уйти туда в аренду, мне нужно было переподписать контракт с «Динамо», чего я на тот момент не хотел делать. У меня было полтора-два дня, чтобы разобраться в ситуации, а я на тот момент уезжал в сборную на важные матчи. Мы решили взять паузу», – сказал Кокорин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.06.2016 14:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июня 2016, 12:37

      Венгер уже обжегся на краснощеком,потому и решили не торопиться с покупкой,а взять в аренду и посмотреть игрока чего он стоит на поле! А теперь все будет зависеть от того,как футболист себя проявит в матчах на ЕВРО!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 июня 2016, 09:23

      Так может говорить кто угодно!Например Зобнин,что мог перейти в МЮ.Зачем вообще поднимать разговор о том,что могло бы быть,ЕСЛИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 19:13

      В Тульский может быть?

      1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 4 июня 2016, 11:44

      Долго смеялся, до слез практически )))))есть у Сашки чувство юмора.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 июня 2016, 23:22

      Протрезветь не успевал чтоль?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 3 июня 2016, 23:05

      Ахахаха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 июня 2016, 22:04

      Не сильно звали значит

      0
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 3 июня 2016, 19:12

      Отмазки

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      Рейтинг: +61

      40Zver40 3 июня 2016, 18:14

      А мне Моуриньо вчера звонил, в МЮ приглашал, только с работы не отпустили, а так бы я там дал жару )))))))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июня 2016, 18:07

      Отменили бы лимит уже многие играли бы в Европе, а самые лучшие еще и в хороших клубах и реально они бы росли, а не достигнув потолка невысокого уровня РПЛ валяли баклуши и пинали пешком ху.... мяч.
      А так имеем что есть, на всю сборную один легионер и то только вчера русским стал.

      -1
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