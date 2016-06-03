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    Луческу: «Зенит» – один из лучших клубов Восточной Европы, хотел бы тренировать его до 100 лет»

    Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что в петербургском клубе его ждет большое будущее. Напомним, что румынский специалист подписал с сине-бело-голубыми соглашение сроком до 2018 года.

    «Я очень рад, что сделал этот шаг и сейчас нахожусь в «Зените». Считаю, что «Зенит», ЦСКА и «Шахтер» — лучшие клубы Восточной Европы. Я принял клуб с очень большими амбициями не только в России, но и в Европе. В последнее время «Зенит» тренировали очень хорошие тренеры: Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. Они добились больших успехов.

    Знаю, что меня ждет большая работа, знаю большую требовательность болельщиков. Я приехал сюда не на два года, а на много-много лет. Хотел бы здесь остаться до 100 лет. Хотелось бы передать болельщикам, что нас ждет хорошее будущее. Я перешел сюда с большими амбициями и чувствую ответственность. Мы все вместе решим большие задачи», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 12:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 3 июня 2016, 16:57

      Дружок! А про Динамо Киев, ты забыл? Давай уже до 150 лет-это старость и маразм...Пора на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2016, 15:40

      Луческу Луческу Мистер Мистер а что он такого добился выиграл чемпионаты Украины как там выигрывают все знают коррумпированный чемпионат с двумя командами да повезло один раз выиграл Кубок УЕФА так и мы выигрывали и что тут такого Севилья уже три подряд взяла и то никто особо это за успех не воспринимает и тем более возраст сколько не кичись мол я в душе еще ого-го а природу не обманешь чудес не бывает пусть живет хоть до 100 лет но не надо активно тренировать в таком возрасте уже пора путешествовать отдыхать наслаждаться жизнью размеренно вести свой быт а тут все таки тренерская работа очень нервная беспокойная НЕ верю что у него что то получится особенно в Зените

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 14:46

      Лучший клуб-Ростов,и об этом ты узнаешь летом)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 июня 2016, 14:36

      Не могу понять почему напали на Луческу. Отличный тренер, который доказал свой уровень с Шахтой. При всех прочих он как минимум лучше Боаша.

      3
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 3 июня 2016, 14:32

      Тоже хочет подоить Газпром

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 3 июня 2016, 14:28

      Мистер грибов объелся походу

      -1
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      Рейтинг: +6

      ss_ss1987 3 июня 2016, 14:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я уверен что с Луческу Зенит дойдет до финала ЛЧ

      -4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 3 июня 2016, 14:13

      Зенит то ладно. А ЦСКА чем лучше ?? тут Динамо Киевское ито на голову лучше.. Даже Днепр который не так давно до финала ЛЕ добрался.. фантазер...

      -1
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      Рейтинг: +20

      novic-83 3 июня 2016, 14:07

      А как же Луческо без темнокожих парней. Нацисты Петербургские не датут им играть в клубе

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июня 2016, 13:56

      Ахахахах,за такие бабки дед и не такое скажет))Внуков хочет обеспечить на всю жизнь))))

      2
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