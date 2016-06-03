Госдеп США: «ФСБ России просила помощи у ФБР при подготовке к ЧМ-2018»

Госдепартамент США заявил, что в ФБР поступил запрос от ФСБ России с просьбой оказать поддержку в подготовке чемпионата мира-2018.



«Здесь нет ничего особенного. Это обычная практика сотрудничества спецслужб, когда речь идет о крупных международных соревнованиях. Точно так же обеспечивалась безопасность Олимпийских игр в Сочи», — прокомментировал ситуацию президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.



Напомним, что мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.