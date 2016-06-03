АПЛ ввела запрет на использование полосок на спинах игровой формы

Английская Премьер-лига приняла решение запретить командам-участницам использовать форму с полосками на спине. Речь идет о местах формы, на которых расположены номер и фамилия футболиста, сообщает Footyheadlines.



Отметим, что данные инструкции АПЛ получила от УЕФА. Соответствующее правило введено для того, чтобы зрители и судьи могли легче определять футболистов по их игровым номерам и фамилиям на спине.



Коррективы в правила затронут форму «Сандерленда», «Сток Сити», «Саутгемптона», «Халл Сити», «Борнмута» и «Вест Бромвича».