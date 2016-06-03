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    АПЛ ввела запрет на использование полосок на спинах игровой формы

    Английская Премьер-лига приняла решение запретить командам-участницам использовать форму с полосками на спине. Речь идет о местах формы, на которых расположены номер и фамилия футболиста, сообщает Footyheadlines.

    Отметим, что данные инструкции АПЛ получила от УЕФА. Соответствующее правило введено для того, чтобы зрители и судьи могли легче определять футболистов по их игровым номерам и фамилиям на спине.

    Коррективы в правила затронут форму «Сандерленда», «Сток Сити», «Саутгемптона», «Халл Сити», «Борнмута» и «Вест Бромвича».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 07:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 июня 2016, 10:12

      А хорватам можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 3 июня 2016, 09:20

      Давно пора было обратить на это внимание

      1
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