Отец Месси: «Я просто хотел облегчить жизнь своему сыну»

Была теннисистка Штефи графт(по иоему так её звали). Её папа сел на 3 года за уклонение от налогов. Просто родители детей выгораживают. Бизнес то семейный,все с него живут
Отец футболиста «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси подтвердил недавние слова своего сына о том, что он никогда детально не изучал контракты и ставил подпись, не читая их.
«Я просто хотел облегчить жизнь своему сыну. Я веду дела с бумагами, а он думает только о футболе. Лионель не знал о том, что были созданы компании, не знал и о том, что прописано в контрактах. Он просто подписывал их, не читая», — сказал он.
Напомним, что Лионель Месси и его отец обвиняются сразу в нескольких налоговых преступлениях.