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    Отец Месси: «Я просто хотел облегчить жизнь своему сыну»

    Отец футболиста «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси подтвердил недавние слова своего сына о том, что он никогда детально не изучал контракты и ставил подпись, не читая их.

    «Я просто хотел облегчить жизнь своему сыну. Я веду дела с бумагами, а он думает только о футболе. Лионель не знал о том, что были созданы компании, не знал и о том, что прописано в контрактах. Он просто подписывал их, не читая», — сказал он.

    Напомним, что Лионель Месси и его отец обвиняются сразу в нескольких налоговых преступлениях.

    Источник: Marca

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    03.06.2016 07:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 19:11

      Была теннисистка Штефи графт(по иоему так её звали). Её папа сел на 3 года за уклонение от налогов. Просто родители детей выгораживают. Бизнес то семейный,все с него живут

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 3 июня 2016, 15:24

      Думал, что сделает лучше, а получилось как всегда

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 июня 2016, 13:13

      Какие то они мутные,деньжат маловато??сукиныдетитвари

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 3 июня 2016, 10:09

      вокруг больших денег ВСЕГДА крутятся большие ЖУЛИКИ!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 3 июня 2016, 09:56

      откупятся, и будут дальше бабло отмывать

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2016, 09:38

      Месси, аргентинский Ролдугин, а фирмы созданы для покупки виолончелей?

      1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 3 июня 2016, 09:32

      идиоты. читать надо)

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 июня 2016, 09:17

      Вот они загоняют, у нас по тихому порешали бы

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Lexa_Lexa 3 июня 2016, 11:14

      конечно по-тихому, но только в разы дороже бы вышло

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2016, 08:20

      Чудо семейка

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 июня 2016, 07:58

      Месси Морозов отца сдал, не по-человечески это, как-то.

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